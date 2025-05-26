Çorum’da Bıçaklı Kavga, 17 Yaşında Genç Yaralı

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞTÜ

Çorum’un Osmancık ilçesinde, Şenyurt Mahallesi’nde P.K. (15) ile B.A. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma çıktı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve P.K. yanında taşıdığı bıçakla B.A.’yı yaraladı. Ardından olay yerinden kaçtı.

İhbarı alan sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralı B.A., sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olaydan sonra kaçan şüpheli P.K.’yı yakalamak için polis çalışma başlattı.