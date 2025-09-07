Çorum’da Bıçaklı Kavga, 3 Yaralı

Olayın Gözlemci Anlamı

Çorum’da meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda üç kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, H.M.A. (16), Y.Ü.G. (22) ve U.C.K. (21) arasında Üçtutlar Mahallesi Binevler 61. Sokak’ta henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü bir tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüştüğünde taraflar birbirlerini bıçakla yaraladılar.

Olay Yerine Müdahale

Olayın ardından ihbar gelmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.