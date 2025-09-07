Haberler

Çorum’da Bıçaklı Kavga, 3 Yaralı

Olayın Gözlemci Anlamı

Çorum’da meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda üç kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, H.M.A. (16), Y.Ü.G. (22) ve U.C.K. (21) arasında Üçtutlar Mahallesi Binevler 61. Sokak’ta henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü bir tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüştüğünde taraflar birbirlerini bıçakla yaraladılar.

Olay Yerine Müdahale

Olayın ardından ihbar gelmesi üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

Golf Aracı Yolda Devrildi, Yaralı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde golf aracıyla anayola çıkan bir sürücü, kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi ve hastaneye sevk edildi.
Ay Tutulması, Güneş, Dünya, Ay’ın Hizalanmasıdır

Ay tutulması, Dünya'nın güneş ile ay arasında yer alması sonucunda ayın gölgesinin düşmesiyle meydana gelir. Bu doğal olgu, tarih boyunca büyük bir ilgi uyandırmıştır.

