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Çorum’da Bıçaklı Kavga, İki Yaralı

OLAĞANÜSTÜ BİR OLAY

Çorum’da çıkan bir tartışma, bıçaklı bir kavga ile sonuçlandı. İki kişi yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerinde yaşandı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki M.C.E. ile 23 yaşındaki E.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma başladı. Kısa süre içinde tırmanan bu tartışma, bıçaklı çatışmaya dönüştü. Her iki şahıs da vücutlarının farklı yerlerinden yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.

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