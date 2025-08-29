Çorum’da Bisikletli Çocuk Tırın Altında Kaldı

KAZA DETAYLARI VE HASTANE SÜRECİ

Çorum’da meydana gelen bir kaza sonucu bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuk tırın altında kalıyor. Kaza, Buharevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, Birkan Y. yönetimindeki 55 AKG plakalı tır, Mahmutevler 6. Sokağa dönüş yaparken bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Edanur Yılmaz’a çarpıyor.

Kaza esnasında tırın altında kalan çocuk ağır yaralanıyor. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiriyor. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleyi yapılan çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybediyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıyor. Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansımış durumda. Görüntülerde, tırın sağa dönüş yaptığı ve bu esnada yola geçmeye çalışan bisikletli çocuğun tırın altında kaldığı açıkça görülüyor. Kaza sonrası çevredekilerin hemen yardıma koşması dikkat çekiyor.