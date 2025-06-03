Çorum’da C.A’ya 50 Bin Lira Ceza

KAÇAN SÜRÜCÜYE YÜKSEK CEZA UYGULANDI

Çorum’da polis ekiplerinden kaçan bir sürücü, 50 bin lira ceza ile karşı karşıya kaldı ve ehliyeti 7 yıl süreyle el konuldu. Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka Sokak’ta, polisin “dur” çağrısına uymayan 19 ADN 036 plakalı otomobilin sürücüsü olan C.A, Karşıyaka 4. Sokak’ta aracını bırakıp kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı.

KONTAK ANAHTARI GİZLENİYORDU

C.A, aracın kendisine ait olmadığını iddia etmesine rağmen polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında, pantolonunun kemer kısmına saklanmış kontak anahtarı bulundu. Ayrıca, alkometreye üflemeyen sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplam 50 bin lira ceza ile cezalandırıldı. C.A’nın daha önce alınmış 2 yıllık ehliyetine de 5 yıl daha el konuldu.

İŞLEM İÇİN POLİS AMİRLİĞİNE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, otomobilde yaptıkları incelemenin ardından C.A.’yı işlemleri için polis amirliğine götürdü. Kişinin durumu ve ceza işlemleriyle ilgili süreç devam ediyor.