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Çorum’da Çakarlı Araçla Yola Çıkan Yakalandı

ÇAKARLI ARAÇLA YOLA ÇIKAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Çorum’da çakarlı bir araçla trafikte bulunan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Bu olay sonucunda, sürücü ve aracın sahibi için toplam 276 bin 344 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

POLİS EKİPLERİ İHBARI DEĞERLENDİRDİ

Edinilen bilgilere göre, Çorum’da seyir halinde bulunan 41 AKN 822 plakalı aracın üzerinde çakar ışığı olduğu fark edilince, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından polis ekipleri, Bahabey Caddesi’nde aracı durdurmayı başardı. Ekipler, yetkisiz çakar kullanan sürücü A.T.’ye 138 bin 172 lira, araç sahibine ise yine 138 bin 172 lira olmak üzere toplamda 276 bin 344 TL para cezası kesti.

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

A.T.’nin sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulurken, söz konusu araç ise 30 gün süreyle trafikten men edilip otoparka çekildi.

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