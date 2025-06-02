Çorum’da Çiçekçi Yangını Söndürüldü

ÇİÇEKÇİDEKİ YANGIN VATANDAŞLARI KORKUTTU

Çorum’da bir çiçekçide meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, Samsun-Ankara yolu bulvarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, çiçek üretimi ve satışının yapıldığı mağazada aniden yangın çıktı.

DUMAN GÖRENLER DURUMU İHBAR ETTİ

Çiçekçiden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından hızla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, müdahale eden itfaiye ekipleri sayesinde kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.