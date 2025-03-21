Çorum’da Cinayete Karışan Şüpheli Tutuklandı

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Çorum’un Kargı ilçesi Akkise köyünde, 12 Mart akşamı yaşanan olayda, evinde öldürülmüş halde bulunan bir kadının damadı, jandarma tarafından gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, 80 yaşındaki Eşref Kış, teravih namazı için camiye gitmiş ve çünkü evine döndüğünde evde dumanların yükseldiğini görünce durumu fark etti. Hızla içeri giren Eşref Kış, eşi olan 77 yaşındaki Hatice Kış’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay bildirilince, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

ÖLÜMÜN DETAYLARI VE HIRSIZLIK

Yapılan ilk incelemeler sonucunda, Hatice Kış’ın 8 bıçak darbesiyle öldüğü, cesedinin de ateşe verildiği belirlendi. Olay yeri incelemelerinde, eve giren şüphelilerin Hatice Kış’ın kolundaki 3 altın bileziği ve evdeki altınları içeren bir keseyi alarak kayıplara karıştığı anlaşıldı. Kargı Cumhuriyet Savcılığı ve Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili derinlemesine incelemeleri sürdürdü.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Yapılan soruşturmalar sonucu, Hatice Kış’ın kızıyla dini nikahlı olan M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Alınan ifadesinde, şüpheli suçunu kabul ederek, altınları evden aldıktan sonra gömdüğünü ve jandarma ekiplerine yerini söylediği öğrenildi.