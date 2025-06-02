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Çorum’da Darp Olayı, 3 Tutuklama

POLİSLE MÜCAHADA BULUNAN ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Çorum’da bir tekel bayisinde bir kişiyi darp eden 4 şüpheli, polis ekiplerine mukavemette bulunmaktan gözaltına alındı. Çorum Bahabey Caddesi’nde yaşanan olayda, F.K., B.U., C.S. ve S.S. isimli şüpheliler, tekel bayisinde bir şahsı darp ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin “dur” çağrısına uymayan şüpheliler, kısa süreli bir kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltı işlemi sırasında, ekiplerin müdahalesine karşı koyarak kamu malına zarar verdikleri belirlendi.

ADLİ İŞLEM SÜRECİ BAŞLADI

Şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkeme önüne çıkarılan şüphelilerden B.U., C.S. ve F.K. tutuklanırken, S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, tutuklanan şüphelilerden C.S.’nin farklı suçlardan arandığı bildirildi. Bu olayın ardından güvenlik önlemleri artırılacak ve benzer vakaların önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılacak.

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