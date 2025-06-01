Haberler

Çorum’da Darp Olayı, 3 Tutuklama

ÇORUM’DA DARPA SONRASI TUTUKLAMA

Çorum bahabey Caddesi’nde, tekel bayisinde bir kişiyi darp eden 4 şüpheli, polis ekiplerine mukavemette bulunarak gözaltına alındı. F.K., B.U., C.S. ve S.S. isimli şüpheliler, yaptıkları eylemin ardından olay yerinden kaçmayı başardı. Ancak, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan şüpheliler, kısa sürede yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Yakalama sırasında ekiplerle çatışmaya girip kamu malına zarar veren şüpheliler, gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakim karşısına çıkarıldı. Oluşan durum sonrası B.U., C.S. ve F.K. tutuklanırken, S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERİN GEÇMİŞİ

Öte yandan, tutuklanan şüpheliler arasında yer alan C.S.’nin daha önceki farklı suçlardan arandığı bilgisi edinildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Beşiktaş, Galatasaray’ı 107-85 yendi

Beşiktaş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi çeyrek finalinde Galatasaray'ı 107-85 yenerek seriyi 2-0 ile geçti ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde Anadolu Efes ile mücadele edecek.
Haberler

Gaziantep’te Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep'te bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay yerinde acil müdahale ekipleri görev yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.