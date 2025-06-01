Çorum’da Darp Olayı, 3 Tutuklama

ÇORUM’DA DARPA SONRASI TUTUKLAMA

Çorum bahabey Caddesi’nde, tekel bayisinde bir kişiyi darp eden 4 şüpheli, polis ekiplerine mukavemette bulunarak gözaltına alındı. F.K., B.U., C.S. ve S.S. isimli şüpheliler, yaptıkları eylemin ardından olay yerinden kaçmayı başardı. Ancak, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan şüpheliler, kısa sürede yakalandı.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Yakalama sırasında ekiplerle çatışmaya girip kamu malına zarar veren şüpheliler, gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakim karşısına çıkarıldı. Oluşan durum sonrası B.U., C.S. ve F.K. tutuklanırken, S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLERİN GEÇMİŞİ

Öte yandan, tutuklanan şüpheliler arasında yer alan C.S.’nin daha önceki farklı suçlardan arandığı bilgisi edinildi.