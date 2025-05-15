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Çorum’da DEAŞ operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltı

DEAŞ’A YÖNELİK OPERASYON

Çorum’da, terör örgütü DEAŞ’a karşı gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’ın Türkiye’deki eylemlerini tespit ve deşifre etme amacında çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda örgütle bağlantılı oldukları belirlenen Irak uyruklu F.A.K.A.B. (41) ve R.M.M. (32) isimli şahıslar takibe alındı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, zanlılar Kale Mahallesi’nde kalıyor oldukları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlem yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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