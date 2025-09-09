Çorum’da DEAŞ Üyesi Yakalandı, Tutuklandı

OPERASYONUN KAPSAMI

Çorum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan ve “terörizm” suçlamasıyla geçmişte faaliyet gösteren bir DEAŞ üyesini yakalayarak tutukladı. Bilgilere göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini ortaya çıkarmak için önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, daha önce DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve kırmızı bültenle aranan bir yabancı uyruklu şahsın Çorum il merkezinde gizlendiğini tespit etti.

OPERASYONUN DETAYLARI

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesi altında sürdürülen soruşturma sürecinde, 05-08 Eylül tarihleri arasında söz konusu şahsın kaldığı adrese dikkatli bir şekilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, kırmızı bültenle aranan şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konulması da dikkat çekti.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Gözaltına alınan DEAŞ üyesi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, Çorum’da terörle mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi.