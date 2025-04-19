Çorum’da Devrilen Araçta Yaralı Çift

OTOMOBİL DEVRİLDİ, ÇİFT YARALANDI

Çorum’da yol kenarına devrilen bir otomobildeki karı koca yaralandı. Emrah A. (36) yönetimindeki 38 AC 682 plakalı araç, Çorum-Samsun kara yolu üzerindeki Konaklı köyü yakınlarında yol kenarına devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kazada otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Emrah A. ve eşi Gülnur A. (31), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı çift, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hızlı bir şekilde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası gerekli incelemeler devam ediyor.