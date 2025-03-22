Çorum’da Dinlenme Tesisinde Yangın Paniği

DİNLENME TESİSİNDE KORKUTAN YANGIN

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bulunan dinlenme tesisinde, lastikçinin yanındaki malzemelerin tutuşması sonucu meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, Sungurlu-Çorum karayolunun 5. kilometresinde gerçekleşti.

VATANDAŞLAR YANGINI SÖNDÜRMENİN YOLUNU ARADI

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Tesisin lastikçi kısmındaki malzemelerin alev aldığını gören bazı vatandaşlar, yangını söndürmeye çalıştı. Ancak bu çabaları yetersiz kaldı ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası diğer ekiplerin gelmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak yangın nedeniyle maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.