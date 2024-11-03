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Çorum’da Doğal Gaz Patlaması Gerçekleşti!

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ÇORUM’DA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Çorum’da yaşanan bir olayda, henüz netleşmeyen bir neden ile patlama oldu. Olay, Osmancık Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı bir apartmanda gerçekleşti. Şiddetli patlama çevredeki konutlar ve iş yerlerine de hasar verdi.

ACİL DURUM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Patlamanın meydana gelmesi üzerine, bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, caddede büyük zararlara neden olan bu patlama sonrası kurtarma çalışmaları yürütüyor. Ekiplerin, olay yerindeki durumu kontrol altına almak için çabaları devam ediyor.

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