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Çorum’da Domatesleri Çöpe Döken Pazarcıya Ceza

DOMATESLERİN ÇÖPE DÖKÜLMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Çorum’da bir pazarcının, domatesleri uygun fiyatla satmak yerine tepki olarak çöpe dökmesi görüntüleri büyük bir infial yarattı. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bu olayla ilgili olarak pazarcı ve malların sahibi hakkında 1,4 milyon TL’den 17,2 milyon TL’ye kadar para cezası verileceğini açıkladı.

PİYASADA DENGESİZLİK OLUŞTURAN EYLEM

Görüntülerde başka bir pazarcının “Ucuz yemesinler, dök” dediği duyulurken, yapılan incelemeler sonucunda bu eylem, piyasa darlığı yaratma, piyasadaki dengeyi bozma ve serbest rekabeti engelleyici bir aktivite olarak değerlendirilmiş. Gürcan, Z.R. ve mal sahipleri ‘Z…’ unvanlı hal esnafına ilişkin ayrı ayrı inceleme başlatıldığını ve her ikisine de 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında ceza kesileceğini belirtti.

Ayrıca, Gürcan, Çorum Belediyesi tarafından usulsüz ve izinsiz imha konusuyla ilgili olarak ilgili kişiler hakkında işlem yapılacağı bilgisini paylaştı. “Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşımızın huzurunu bozan ve ticaret ahlakına uymayan kötü niyetli kişilerle mücadelemiz, 365 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edecektir” dedi.

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