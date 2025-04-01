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Çorum’da Domatesleri Çöpe Döken Pazarcıya Ceza

CEZA HESAPLAMALARI YAPILDI

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Çorum’da domateslerini tepki olarak çöpe döken pazarcı Z.R. ve bu malların gerçek sahibi olan ‘Z…’ unvanlı hal esnafına 1,4 milyon TL’den 17,2 milyon TL’ye kadar para cezası uygulanacağını bildirdi. Gürcan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Z.R. isimli pazarcının domatesleri, halkın daha uygun fiyatlarla alabileceği bir ortamda vurgulayarak çöpe dökme eyleminin incelendiğini açıkladı.

İNCELENEN FAALİYETLER

Çorum Ticaret İl Müdürlüğü, bu eylemi piyasada daralmaya yol açacak, piyasa dengesini bozacak ve tüketicinin mallara ulaşmasına engel olacak bir faaliyet olarak değerlendirdi. Gürcan, Z.R. ve ‘Z…’ unvanlı hal esnafı için ayrı ayrı incelemelerin başlatıldığını belirtirken, ikisine de 1,4 milyon TL’den 17,2 milyon TL’ye kadar idari para cezası kesileceği bilgisini paylaştı.

KARARLILIK MESAJI

Açıklamasında, Çorum Belediyesi’nin izinsiz ve usulsüz imha nedeniyle ilgili kişiler hakkında işlem yapacağını da ifade eden Gürcan, “Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın huzurunu bozan ve ticaret ahlakına uymayan kötü niyetli kişilerle mücadelemiz, 365 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla devam edecek” dedi.

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