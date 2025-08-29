Çorum’da Dört İlde Silah Ticareti

YASA DIŞI SİLAH TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON

Çorum merkezli olarak gerçekleştirilen yasadışı silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yapan kişilerin tespiti ve yakalanması için yaklaşık üç aylık bir çalışma yaptı. Bu çalışma sonucunda belirlenen 13 şüpheli, Çorum, Ankara, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

OPERASYON SONUCUNDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyon sırasında tespit edilen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda birçok silah ve mühimmat ele geçirildi. Bu kapsamda, 3 adet el bombası, 1 adet makineli tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 392 adet mermi, 141 adet av fişeği ve 6 adet şarjör bulundu. Gözaltına alınan kişilerden 4’ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çorum Adliyesi’ne sevk edildi.

ADLİ İŞLEMLER VE TUTUKLAMA

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, yasadışı silah ticaretine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adımı temsil ediyor. Çalışmaların devam edeceği bildiriliyor.