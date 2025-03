Çorum’da Down Sendromu Farkındalık Programı Düzenlendi

DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Çorum’da, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel bir program yapıldı. Uzman doktorlar ve akademisyenler, Down sendromlu bireylerin hayata katılımının önemine vurgu yaptı. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi. Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bu etkinlikle, Down sendromlu bireylerin yaşamlarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak hedeflendi.

KONFERANSTA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, Down sendromunun bir hastalık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. “Down sendromu, hastalıklı bir sendrom olarak tanımlanıyor; ancak gerçekten ‘hastalıklı bir sendrom’ demek ne kadar doğru, bunu tartışmak gerekir. Ben ‘farklılık’ demeyi daha çok seviyorum çünkü bu çocukların, bu bireylerin eksiklikleri yok; bizden bir kromozom fazlaları var. Yani, bu insanların bizden fazlaları var, eksiklikleri yok” dedi.

Doç. Dr. Komut, “Irk, dil, cinsiyet, sosyoekonomik düzey ve kültürel yapı gibi hiçbir faktör çocuğun Down sendromlu olmasına sebep olmuyor. Doğru rehabilitasyon, doğru yaklaşım ve uygun sosyalleştirme mekanizmalarıyla Down sendromlu bireyler topluma rahatlıkla entegre olabiliyor. Bedensel ve zihinsel durumları biraz daha farklı olsa da topluma katkı sağlayabildikleri ve bir yer edinebildikleri birçok örnekle ispatlanmıştır” şeklinde konuştu.

UZMANLARIN ROLÜNÜ VURGULADI

Doç. Dr. Komut, “Down sendromu gibi özel ilgi ve takip gerektiren birçok durumu yönetmek için uzmanların bu süreçte yer alması büyük önem taşımaktadır. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, birçok alanda multidisipliner yaklaşımla bu hastalıkları ve semptomları her açıdan yönetmeye hazırdır” ifadesini kullandı.

Program sırasında, Başhekim Doç. Dr. Komut’un yanı sıra Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sertçelik, Uzman Dr. Mehmet Gökçü, Dr. Öğr. Üyesi Gülten Küçükkonyalı, Uzm. Dr. Azad Asaf ve Uzm. Dr. Cemile Büşra Ölçülü, yaptıkları sunumda Down sendromlu çocuklara yönelik öğretici ve bilgilendirici içerikler sunarak günün anlamını ve önemini dile getirdi.