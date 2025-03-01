Çorum’da Dur İhtarına Uymayanlar Yakalandı

KOVALAMACA VE YAKALAMA OLAYI

Çorum’da, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan bir araç sürücüsü ve yanındaki şahıs, gerçekleştirilen bir kovalamaca sonucunda yakalandı. Edinilen bilgilere göre, 19 AEA 140 plakalı otomobil ile Çorum-Samsun karayolu üzerinde hareket eden M.Y., Atçalı Köyü mevkiinde polis ekiplerinin “dur” ihtarına karşılık vermeyip hızla kaçmaya başladı.

EŞKİYAİ HAREKETLER VE CEZA

Ekipler, takibe aldıkları aracı Çevreyolu Bulvarı Buharaevler Kavşağı’nda durdurmayı başardı. Durdurulan araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü M.Y. ve yanındaki M.C. kısa süre içinde yakalandı. M.C.’nin kaçarken elinde bulundurduğu tüfeğe de ekipler tarafından el konuldu. Polis ekipleri tarafından sürücüye, “dur” ihtarına uymaması ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi sebebiyle 20 bin 456 lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra polis merkezine götürüldü.