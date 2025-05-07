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Çorum’da Durdurulan Araçta 118 Tüfek

ÇORUM’DA YOL KONTROLÜNDE RUHATSIZ SİLAHLAR YAKALANDI

Çorum’da bir yol kontrol noktasında durdurulmuş olan hafif ticari araçta 118 ruhsatsız av tüfeği tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çorum-Samsun kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durdurulan araçta ruhsatsız silahların bulunduğu belirtildi.

KAÇAKÇILIK EKİPLERİ DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Uygulama noktasında bulunan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurulan aracın sürücüsünü gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan detaylı aramada toplam 118 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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