Çorum’da Düşen Arı Kovanları Toplandı

ARACINDAKİ KOVANLAR YOLA DÜŞTÜ

Çorum’da bir aracın kasisten geçerken yolda 2 arı kovanı düştü. Olay, Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi üzerinde gerçekleşti. Olay sonrası hemen ihbarda bulunuldu ve caddeye polis ile zabıta ekipleri yönlendirildi.

ARILAR DÖNDÜ

Düşme anında kovanlardan kaçan arıların, kısa süre içinde tekrar kovana geri döndüğü gözlemlendi. Zabıta ekipleri, özel arıcılık kıyafetleri giymiş olarak alana intikal etti. Ekipler 2 arı kovanını dikkatlice araca yükleyerek yediemin otoparkına sevk etti.

KOVANLAR YEDİEMİN PARKINA KALDI

Kovanların, sahipleri bulunana dek yediemin otoparkında kalacağı belirtildi. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.