Çorum’da Düşen Kovanlar Otoparka Alındı

KOVANLARIN DÜŞMESİYLA YAŞANAN OLAY

Çorum’da, bir aracın kasisten geçerken yola düşen arı kovanları, belediye ekipleri tarafından yediemin otoparkına kaldırıldı. Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi’nde meydana gelen olayda, 2 arı kovanı bir aracın kasisten geçmesi sırasında yola düştü.

OLAYA MÜDAHALE

Düşme durumunu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine caddeye polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi. Düşme esnasında kovandan kaçan arılar, kısa bir süre sonra tekrar kovana dönmeye başladı. Zabıta ekipleri, arıcılık kıyafetleri giyerek kovanları araca yükleyip, yediemin otoparkına götürdü. Durumun sona ermesine kadar kovanların, sahibinin bulunana kadar yediemin parkında kalacağı ifade edildi.