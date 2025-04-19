Çorum’da Elektrik Direği Patladı

ARDIYORUM YEREL BİR OLAY

Çorum’da meydana gelen bir olayda, elektrik direğinde arıza nedeniyle patlama gerçekleşti. Patlama sonucunda kopan kablolar yola düştü. Olay, Çepni Mahallesi İskilip Caddesi’nde yaşandı.

POLİS VE EKİPLER OLAY YERİNDE

Olayın ardından, durum yetkililere bildirildi ve bölgeye polis ile elektrik arıza ekipleri gönderildi. Kopan kabloların yola düşmesi nedeniyle polisi güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. YEPAŞ ekipleri ise bölgede elektrik akımını keserek arızanın giderilmesi için çalışmalarına başladı.