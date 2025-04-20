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Çorum’da Elektrik Direğinden Kablolar Düştü

ÇORUM’DA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Çorum’da bir elektrik direğinde yaşanan arıza sonrası patlama gerçekleşti. Patlamanın etkisiyle direkten kopan kablolar yola düştü. Olay, Çepni Mahallesi İskilip Caddesi’nde gerçekleşti. İhbarın ardından, bölgeye hızlıca polis ve elektrik arıza ekipleri yönlendirildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kopan kabloların yola düşmesi nedeniyle polis ekipleri, yolda güvenlik önlemleri aldı. Bu süreçte YEPAŞ ekipleri, elektrik akımını keserek arızanın onarılması için çalışmalara başladı.

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