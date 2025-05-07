Çorum’da Elektrikli Scooter Sürücüsü Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ NOKTA

Çorum’da, elektrikli scooter sürücüsünün yaralandığı bir kaza yaşandı. Kaza, Akkent 3. Cadde ile Akkent 2. Cadde kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, P.T. (25) yönetimindeki 05 ACK 379 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen elektrikli scooter çarpıştı.

YARALININ DURUMU VE MÜDAHALE

Kazada elektrikli scooterın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

POLİS İNCELEMESİ

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı. Olayın sebebi ve yaşananlar hakkında bilgi almak için soruşturma devam ediyor.