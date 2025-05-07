Haberler

Çorum’da Elektrikli Scooter Sürücüsü Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ NOKTA

Çorum’da, elektrikli scooter sürücüsünün yaralandığı bir kaza yaşandı. Kaza, Akkent 3. Cadde ile Akkent 2. Cadde kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, P.T. (25) yönetimindeki 05 ACK 379 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen elektrikli scooter çarpıştı.

YARALININ DURUMU VE MÜDAHALE

Kazada elektrikli scooterın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

POLİS İNCELEMESİ

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı. Olayın sebebi ve yaşananlar hakkında bilgi almak için soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bahar Aksu’nun Kaçırılması Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Şişli'de eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu'nun kaçırılma anlarına ait yeni görüntüler yayınlandı. Aksu'nun yardıma çağrıldığı ve zorla araca bindirilmeye çalışıldığı anlar kaydedildi.
Haberler

ABD Başkanı Açıklama Yapacak, 24 Saat

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze ile ilgili olarak 24 saat içinde bir açıklama yapacağını bildirdi. Ancak ateşkes müzakereleri şu ana kadar net bir öneri içermiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.