Çorum’da, Engelli Kız Kardeşlere İstismar

ENGELLİ KIZ KARDEŞLERE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Çorum’da, engelli iki kız kardeşe cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklanan iki şüpheli ile ilgili gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgilere göre, G.E. (39) ve M.T. (37) isimli şüpheliler, sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları engelli kız kardeşlere cinsel istismarda bulundu.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI VE TUTUKLANDI

Kız kardeşlerin durumu bildirmesi üzerine, şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.E. ve M.T., burada çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.