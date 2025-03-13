Çorum’da Fabrikada Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI FABRİKA

Çorum’da bir gıda ürünleri üreten fabrikada yangın meydana geldi. Olay, Çorum Organize Sanayi Bölgesi içerisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, fabrikada başlayan yangın kısa zaman içinde büyüyerek üretim bölümünü sardı.

İTFAİYE VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangının kontrol altına alınması için hemen çalışmalara başladı. Yangının söndürülmesi için etkin bir mücadele yürütülüyor.