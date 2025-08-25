Çorum’da FETÖ Yalanıyla 15 Milyon TL

DOLANDIRICILIK OLAYSINDA TUTUKLAMALAR

Çorum’da “Adınız FETÖ’ye karıştı” iddiasıyla vatandaşları dolandırarak toplamda 15 milyon liralık vurgun gerçekleştiren 6 şahıs tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla arayıp kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılara yönelik bir çalışma başlattı. Ekiplerin kapsamlı incelemeleri sonucunda, dolandırıcıların telefonla aradıkları kişilere, “FETÖ terör örgütü üyeleri ve dolandırıcılıkla karışan banka görevlileri kimlik kartlarınızı kullanmış, başınız belada” gibi ifadelerle tuzak kurdukları ve bu yolla dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

SORUŞTURMA VE OPERASYON

Yürütülen derinlemesine soruşturmada, şüphelilerin 8 ilde toplamda 9 nitelikli dolandırıcılık olayında yaklaşık 15 milyon TL kazanç sağladıkları tespit edildi. Öte yandan, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sırasında yaklaşık 1 milyon TL’lik dolandırıcılığın engellendiği bildirildi. Şüphelilerin kimlikleri tespit edildikten sonra M.A., H.Ç., M.Y., M.Ş., M.K. ve F.İ. isimli 6 kişi İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa’da yapılan eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.

ARALIKLARDA YAPILAN ARAMALARDA BULUNANLAR

Yapılan operasyon sırasında şüphelilerin ikamet ve araçlarında düzenlenen aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 943 adet tabanca fişeği, 19 adet av fişeği, 6 adet telefon, 6 adet sim kart, 13 adet hesap kartı ve 50 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, ardından Çorum Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemede yapılan işlemler neticesinde şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.