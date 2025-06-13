Çorum’da Gece Motosikletle Saldırı Gerçekleşti

GECE VAKTİ TUFTEKLE ATEŞ AÇILDI

Çorum’da, gece saatlerinde tanınmayan motosikletli kişiler bir eve tüfekle ateş açarak kayıplara karıştı. Olay, dün gece, Binevler Mahallesi 46. Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, motosikletle sokağa gelen şüpheliler, S.K. isimli şahsın evine pompalı tüfekle üç el ateş etti.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri hemen ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Ancak evin dış cephesinde belli bir maddi hasar meydana geldi.

ŞÜPHELİLER ARANDI

Saldırının ardından kaçan motosikletli şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.