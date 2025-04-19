Çorum’da Genç, Metruk Binadan Kurtarıldı

Olayın Gelişimi

Çorum’da bir genç, bir metruk evde düşerek yaralandı. Alınan bilgilere göre, 16 yaşındaki B.Y, U.A. ve M.K. arkadaşlarıyla birlikte Yavruturna Sokak’ta bulunan 3 katlı metruk binanın üçüncü katına çıkarak içki içmeye başladı. Burada şakalaşırken, B.Y. yere düşerek yaralandı. Durumu gören diğer iki arkadaş, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti.

Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde B.Y.’ye müdahale etti. Yaralı genç, itfaiye merdiveniyle sabitlenen sedye ile binadan indirildi. Daha sonra ambulans ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İfade İşlemleri

Olayın ardından U.A. ve M.K. ise ifade vermek üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bu durum, gençlerin başlarına gelen talihsiz olayı daha da karmaşık hale getirdi. Alınan bilgiler doğrultusunda, bu tür durumların önlenmesi için gereken konular üzerinde durulması gerektiği ortaya çıkıyor.