Çorum’da Genç Silahla Yaralandı

GENÇ ALDIĞI AĞIR YARALARLA BULUNDU

Çorum’da 20 yaşındaki bir genç, park halindeki otomobilin içinde ağır yaralı olarak bulundu. Olay, Dr. İlhan Gürer Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, E.S. (25), 35 DRJ 22 plakalı aracın içinde silahla başından vurulmuş şekilde yer aldı.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, E.S.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ağır yaralı olan genç, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. E.S.’nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

OLAY LA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası polis, otomobilde detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde 1 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Söz konusu olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.