Çorum’da Gıda Fabrikasında Yangın Çıktı

ÇORUM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE YANGIN ÇIKTI

Çorum’da bir gıda fabrikasında yangın çıkması sonucu ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevler, dron ile havadan görüntülendi. Yangın sonrasında 7 kişinin dumandan etkilendiği bildirildi. Olay, Çorum Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde’de bulunan Aksular firmasına ait gıda fabrikasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın üretim bölümünde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın başladı ve kısa süre içinde büyüyerek tüm fabrikayı sardı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, fabrikanın içindeki çalışanları tahliye etti. Yangın nedeniyle 7 kişinin dumandan etkilenmesi sonucu sağlık ekipleri müdahaleye başladı. Fabrikadaki yangın esnasında meydana gelen ara ara patlamalar dikkat çekerken, yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları hala sürüyor. Yangının görüntüleri ise havadan kaydedildi.