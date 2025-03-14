Çorum’da Gıda Fabrikasında Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI FABRİKADEKİ DURUM

Çorum’da, gıda üretimi yapan bir fabrikada meydana gelen yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının ardından fabrikanın yaşadığı hasar, gün ışığıyla birlikte ortaya çıktı. Olay, dün akşam saatlerinde Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Aksular firmasına ait fabrika içerisinde gerçekleşti.

YANGINI KONTROL ALTINA ALMA MÜDAHALESİ

Edinilen bilgilere göre, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyüp tüm fabrikayı sararak tehlike oluşturan yangın için hemen ihbarda bulunuldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye birimi, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu süreçte, fabrikada çalışanlar güvenli bir şekilde tahliye edildi. Hamleler sonucu 7 kişi dumandan etkilendi ve bunlardan 3’ü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangını 2 saat içerisinde kontrol altına aldıktan sonra gece boyunca soğutma çalışmalarına devam etti.

HASARIN GÖRÜNTÜLENMESİ

Yangının ardından, fabrikanın hasar durumu günün aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı. Fabrikanın geri kalan enkazı, dron ile havadan görüntülendi. Yangın, büyük bir maddi zarara yol açarken, içeride bulunan ekiplerin çabalarıyla can kaybı yaşanmadan atlatıldı.