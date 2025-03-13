Çorum’da Gıda Fabrikasında Yangın Çıktı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ FABRİKA

Çorum’da bir gıda fabrikasında çıkan yangına müdahale eden ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Olay, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Aksular firmasına ait gıda fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın üretim kısmında bilinmeyen sebeplerle bir yangın başladı. Yangın hızla büyüyerek fabrikayı sardı.

MÜDAHALE VE TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, fabrika içerisinde bulunan çalışanları tahliye etmeye başladı. 4 kişi dumandan etkilendi, bunlardan 3’ü hastaneye kaldırılırken, 1’ine olay yerinde müdahale yapıldı. Yangın sırasında ara ara patlama sesleri duyuldu. Ekipler, yangına müdahale etmeye devam ediyor.