Çorum’da Hacer ve Oğlu Toprağa Verildi

OLAYIN GELİŞİMİ

Çorum’da meydana gelen üzücü olayda, Hacer Kepçe (39) ve oğlu Recep Kürşat Kepçe (12) atık yağ tankına düşerek hayatlarını kaybetti. Olay, Mimar Sinan Mahallesi’nde, atık yağların toplandığı bir iş yerinde gerçekleşti. Yetkililere göre, iki kişinin yağ dolu tanka düştüğü ihbarı sonrası polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri iş yerine yönlendirildi. Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda Hacer ve Recep Kepçe’nin cansız bedenlerini tanka çıkardı.

SEBEPLERİN ARAŞTIRILMASI

Elde edilen bilgilere göre, Hacer Kepçe iş yerinde temizlik yaparken, oğlu Recep Kürşat Kepçe annesine yardım etmek isterken dengelerini kaybederek tanka düştü. Anne ve oğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası yapılan incelemeler, düşüşün sebebinin kaygan zemin ve dikkatsizlik olabileceğini ortaya koydu.

CENAZE TÖRENİ

Hayatını kaybeden anne ve oğlu, Akşemseddin Camisi’nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreni ardından Hıdırlık Mezarlığı’na defnedildiler. Toplumu derinden üzen bu olay, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.