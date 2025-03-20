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Çorum’da Hafif Ticari Araç Kazası

ALACA’DA KAZA SONU CUZ KAZA YER ALDI

Çorum’un Alaca ilçesinde gerçekleşen bir kaza sonucunda, hafif ticari araç ve minibüs çarpıştı ve bu olayda 2 kişi yaralandı. Kaza, Aydıncık-Alaca karayolu üzerindeki Çopraşık köyü civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Alaca yönünde ilerleyen Murat T.’nin kullandığı 60 TZ 561 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolun karşı tarafına geçerek Meral B. yönetimindeki 26 AFN 107 plakalı minibüse çarptı.

TACI OLAYIN SONUCU OLARAK İKİ YARALI

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi, minibüs ise tarlada durabildi. Kazada minibüsün sürücüsü ve Turan T. yaralar aldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı kişiler, Alaca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi edinildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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