Çorum’da Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Sağ

KAZA ANINDAKİ GELİŞMELER

Çorum’un Laçin ilçesinde, devrilen taş yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü Y.İ., kaza esnasında yaralanmadan kurtuldu. 01 B 6325 plakalı kamyon, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde yükünü boşalttığı sırada devrilmişti.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ ORTAMDA

Olay sonrası, durumun bildirilmesiyle birlikte kaza yerine polis ve sağlık ekipleri hızla ulaştı. Neyse ki, sürücü kazayı sorunsuz bir şekilde atlattı. Hafriyat kamyonu, çevredeki iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.