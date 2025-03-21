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Çorum’da Hırdavat Dükkânı Yangını Söndürüldü

YANGIN HIRDAVAT DÜKKANINI TEHDİT ETTİ

Çorum’da bir hırdavat dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde gerçekleşti.

İHBAR ÜZERİNE MÜDAHALE ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, caddede yer alan hırdavat dükkanında bilinmeyen bir sebepten yangın başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlıca olay yerine ulaşmasıyla yangın kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.

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