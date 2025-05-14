Çorum’da Hırsızlık Yapan 16 Yaşında

ÇORUM’DA HIRSIZLIK SUÇU İŞLEYEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çorum’da bir araçtan hırsızlık yaparken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 16 yaşındaki şüpheli, gözaltına alındı.

DEVRIYE EKİPLERİ SUÇÜSTÜ YAKALADI

Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’nde devriye yapan polis, 10. Cadde’de bir kişinin E.K’ye ait otomobilin parçalarını sökerken suçüstü görerek müdahale etti. Şüphelinin üzerinden iki farklı kimlik çıktığı belirlendi. Yapılan GBT sorgusunda şüphelinin A.T.B. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne yönlendirildi.