Çorum’da İki Akraba Kavga Etti

HUSUMETLİ İKİ AKRABA HASTANEDE KARŞILAŞTI

Çorum’da aralarında önceden bir mesele bulunan iki akraba, hastanenin acil servisinde karşı karşıya geldi. Yaşanan kargaşa sonucunda bir kişi ağır yaralandı. Olay, gece saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde gerçekleşti.

KAVGA SIRASINDA BİR KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, daha önce anlaşmazlık yaşayan S.Y. (22) ile H.Ü. (26) acil serviste karşılaştı. Aralarında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında S.Y., üzerinde taşıdığı bıçakla H.Ü.’yü vücudunun çeşitli bölgelerinden yaraladı. Yaralanan H.Ü., hastane personeli tarafından hemen ameliyata alındı. Kavga sırasında darp edilen S.Y. ise tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erkek Kuaförü Caner Yıldırım Seyyar Hizmet Veriyor

Eskişehir'de berber Caner Yıldırım, 1,25 milyon TL yatırım yaparak güneş enerjisiyle çalışan minibüsle seyyar berberlik hizmeti sunmaya başladı. Minibüs, çeşitli bakım hizmetleri sunmakta.
Diyarbakır’da 5 Araç Çarpıştı, Hasar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ya da yaralı bulunmadı. Araçlarda meydana gelen maddi hasar için polis inceleme başlattı.

