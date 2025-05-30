Çorum’da İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA ÜÇ YARALI

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Olay, Çorum-Ankara karayolu üzerindeki Çevre Yolu Bulvarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, N.A. yönetimindeki 06 SK 025 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki yabancı plakalı 45-KFG-6 otomobil, kavşakta çarpıştı.

Yaralıların DURUMU VE MÜDAHALE

Kazada her iki aracın sürücüleri ile yabancı plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ç. yaralandı. Olayı gören çevredeki sürücüler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili incelemelerini başlattı.