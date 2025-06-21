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Çorum’da İki Araç Çarpıştı, 4 Yaralı

İKİ ARAÇ KAFADAN ÇARPIŞTI

Çorum’un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı ve sonuç olarak 4 kişi yaralandı. Olay, Alaca’ya bağlı Akören köyünde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, S.D. (51) yönetimindeki 34 HC 8841 plakalı otomobil ile V.Y. (63) yönetimindeki 19 LP 864 plakalı Fiat ticari araç çarpıştı. Çarpışmayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR VE SAĞLIK DURUMU

Kazanın ardından sürücülerle birlikte yolcular Ö.B. (39) ve S.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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