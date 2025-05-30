Çorum’da İki Araç Çarpıştı, Üç Yaralı

ÇORUM’DA OTOMOBİL ÇARPİŞMASI YAŞANDI

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sonuç olarak 3 kişi yaralandı. H.K. yönetimindeki 45-KFG-6 yabancı plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu üzerindeki Greyder Kavşağı’nda N.A. tarafından kullanılan 06 SK 025 plakalı araçla çarpıştı.

OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza haberinin alınmasının ardından hızlıca olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan sürücülerle birlikte, yabancı plakalı otomobilin içinde bulunan M.Ç. de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.