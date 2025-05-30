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Çorum’da İki Araç Çarpıştı, Üç Yaralı

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çorum’da iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Çorum-Ankara karayolu üzerindeki Çevre Yolu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.A. yönetimindeki 06 SK 025 plakalı otomobil ile H.K. idaresindeki 45-KFG-6 yabancı plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kaza sonucunda her iki aracın sürücüleri ve yabancı plakalı otomobilde yolcu olan M.Ç. yaralandı.

AÇIKLAMA VE MÜDAHALELER

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleleri yaptı. Daha sonra yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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