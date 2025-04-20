Çorum’da İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Çorum-Samsun karayolu üzerindeki Baraj Kavşağı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sürücüleri tespit edilemeyen 05 FR 137 plakalı Toyota marka otomobil ile 06 DHZ 886 plakalı Audi marka otomobil çarpıştı.

YARALILAR İÇİN HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastanelere sevk etti. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatıldı.