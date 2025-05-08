Çorum’da İki Arkadaş Mobilyaları Yeniliyor

Çorum’da iki ev kadınının, evlerindeki eski mobilyaları boyama hobisi, zamanla sanata dönüşmüş durumda. 8 yıl boyunca eski mobilyaları restore eden Melike Gerçek ve Süreyya Uygur, kendi atölyelerini kurarak bu işe devam ediyor. Gerçek ve Uygur, hobi olarak başladıkları bu süreçte çeşitli eğitimler alarak yeteneklerini geliştirmiş.

İŞE BAŞLAMA SÜRECİ

Gerçek ve Uygur, 8 yıl önce küçük bir dükkan açarak kendi atölyelerini faaliyete geçirdi. Talebin artması ile birlikte daha büyük bir yere taşınmak durumunda kaldılar. İki arkadaş, yıllar içinde büyük bir taleplerle karşılaştı ve eski mobilyaları yenileyerek hem çeşitli ev aksesuarları hem de koleksiyon ürünleri üretmeye başladı. Eğitim faaliyetlerine de başlayan ikili, bu alanda meraklı kadınlarla paylaşımlar yaparak onlara ders veriyor.

“‘Hem eğlenmek hem birlikte vakit geçirmek için bu işe başladık,’” diyen Melike Gerçek, başlangıçta bu kadar ilerleyeceklerini tahmin etmediklerini ifade etti. Geliştirdikleri projelerin çevre tarafından beğenilmesi, onları daha da motive etmiş. Eşlerinin desteği ile başladıkları bu süreç, şimdi kendilerine ait bir işyeri halini almış. Esnafların dikkatini çekmesi sonucu resmi kurumlarla bir sürece girmişler ve geri dönüşüm temalı atölyeleri, Çorum’da ilk olarak açılan yerlerden biri olmuş.

YENİLİK VE EĞİTİM

Geliştirdikleri eğitim programları ile ilgili bilgiler veren Gerçek, “Zamanla ilk dükkanımıza sığamaz olduk,” dedi. Yavaş yavaş daha büyük alanlara taşıdıkları atölyelerinde, kadınlar boş zamanlarını değerlendirme fırsatı buluyor. Gerçek, “Biz de hem onların zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı oluyoruz hem de kendi tekniklerimizi onlarla paylaşıyoruz,” şeklinde açıklamalarda bulundu. İki arkadaş, eski mobilyaları bozulmadan yenileyerek oldukça ilgi topladıklarını belirtiyor.

“‘İşimizi çok seviyoruz ve memnuniyetle yapıyoruz,’” diyen Süreyya Uygur, işin kapsamının büyüyerek devam ettiğini ifade etti. Evde taşınması zor olan büyük mobilyalara bile hizmet verdikleri, mutfak dolapları ve diğer eşyaları evlerde boyadıkları bilgisi veriliyor. Uygur, başlangıcının eşlerinin desteği ile olduğunu belirtip, zamanla ulaştıkları noktadan duyduğu mutluluğu dile getirdi.