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Çorum’da İki Deprem Hissedildi

DEPREMLER AMASYA’DA MEYDANA GELDİ

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23’te 4,4 büyüklüğünde ve ardından saat 12.26’da 4,2 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Bu sarsıntılar, Çorum’da da hissedildi. Kent merkezi ve çevresindeki ilçelerde yaşayan vatandaşlar, depremler sırasında bulundukları binalardan dışarı çıkma gereği hissetti.

VALİ’DEN AÇIKLAMALAR

Çorum Valisi Ali Çalgan, konu ile ilgili olarak AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Gümüşhacıköy’deki depremlerin Çorum’un merkezinde ve çevre ilçelerde de hissedildiğini belirtti. Depremlerin ardından ilgili birimlerin hemen çalışmalara başladığını ifade eden Çalgan, “Depremlerle ilgili henüz olumsuz bir bilgi intikal etmedi. Jandarma birimlerimiz köy muhtarlarıyla irtibat halinde. AFAD ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu büyüklüklerdeki depremlerden kaynaklı bir zarar beklemiyoruz ancak ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor.” diyerek sürecin kontrol altında olduğunu vurguladı.

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