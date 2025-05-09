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Çorum’da İki Kişi Bıçaklandı

Olayın Gelişimi

Çorum’da meydana gelen üzücü bir olayda, iki kişi arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Bahabey Caddesi üzerinde gelişen olayda, M.C.E. ile E.S. arasında henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Tartışmanın hızla büyümesi sonucunda her iki şahıs da bıçakla yaralandı.

Yaralıların Durumu

Tartışmanın ardından yaralıların durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

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