Çorum’da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

KAZA GİBİ MÜDAHALELER

Çorum’un Alaca ilçesinde iki aracın çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza, Alaca ilçesinde yer alan Zile Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Duriye K. yönetimindeki 06 ZUS 90 plakalı otomobil, Murat K. idaresindeki 19 ADA 561 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza neticesinde, 06 ZUS 90 plakalı araçta yer alan Zeynep K. ile Murat K.’nın yönetimindeki araçta bulunan Hüseyin G. yaralandı.

AÇIKLAMALARA GÖRE YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın yaşanmasının ardından çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle birlikte, olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahaleler yapıldı ve ardından yaralılar Alaca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi edinildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildiriliyor.